الأولى
مواجهة قضائية بين سفير ومسؤولين بالخارجية
تبادل الاتهامات بينهم في تسليم هبة 550 طنا من الأرز لمدغشقر تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في الثالث من أكتوبر المقبل، لإجراء مواجهة ستكون ساخنة بين السفير المغربي السابق بمدغشقر، ومسؤولين كبار بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ويتعلق الأمر بالمدير العامأكمل القراءة »
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