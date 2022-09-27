الأولى
تسميم قاتل يربك أمن البيضاء
تجري مصالح الأمن التابعة لعين الشق، أبحاثا حول شبهات تسميم وقعت داخل مطعم مشهور، استهدفت خطأ مستخدمين، أحدهما لقي حتفه، والثانية مسؤولة مكلفة بالمراقبة مازالت تعاني مضاعفات خطيرة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الأمر كاد يكون حادثا عرضيا، يتعلق بتسمم غذائي، نظير ما يظهر بين الفينةأكمل القراءة »
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