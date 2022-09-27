حوادث
6 سنوات لسارق بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مياوم في عقده الرابع من ذوي السوابق، وحكمت عليه بست سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك بجناية السرقة الموصوفة والسكر العلني البين. وجاء إيقافه من قبل الفرقة السياحية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، إثرأكمل القراءة »
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