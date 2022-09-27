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أضرحة البيضاء مقبرة شبكات التزوير
لعنة سيدي علي بلهجام تسقط مافيا العقار في فخ رفض مطالب التحفيظ والتشطيب عليها كشف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية للبيضاء، النقاب عن صراع بين حيتان العقار بالبيضاء للسطو على عقار تابع لضريح سيدي علي بلهجام، المعروف لدى سكان منطقة سيدي معروف (أولاد حدو) التابعة لتراب مقاطعةأكمل القراءة »
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