حوادث
اختفاء 32 مليونا من منزل بلوداية
فتحت عناصر الدرك الملكي بلوداية، ضواحي مراكش، أخيرا، بحثا للكشف عن ملابسات سرقة مبلغ مالي من منزل ضحية يقطن بدوار أبي السباع، بجماعة لوداية. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك باشرت تحقيقاتها في القضية، بناء على شكاية من المواطن المشار إليه، البالغ من 36 سنة، والذي أكدأكمل القراءة »
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