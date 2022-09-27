حوادث
تفكيك عصابة لسرقة السيارات بميسور
أحالت الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بميسور، أخيرا، على الوكيل العام للملك بفاس، شخصين من ذوي السوابق المتعددة للاشتباه في انتمائهما لشبكة متخصصة في سرقة السيارات والدراجات النارية، فيما يجري البحث عن باقي شركائهما الذين يتحدرون من مناطق متفرقة بالإقليم. وجاء تفكيك الشبكة بعد العثور على سيارة مسروقة،أكمل القراءة »
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