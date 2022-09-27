الأولى
تحت الدف
من حسن حظ بعض المنتخبين ورؤساء مقاطعات في البيضاء ومراكش وفاس وطنجة والرباط وسلا، أن وزارة الداخلية لا تدقق كثيرا في المساطر والإجراءات والآجال، وإلا أوقفت عددا من الدورات المخصصة لدراسة والمصادقة على المخصص المالي (المنح السنوية). فما اقترفته مكاتب مسيرة لمقاطعات في حق فصول القانون التنظيميأكمل القراءة »
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