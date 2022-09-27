حوادث
إدانة جانح حاول هتك عرض فتاة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة عشريني لارتكابه جناية محاولة هتك عرض فتاة بالعنف مع الاستعانة بشخص آخر، وتعدد السرقات المقترنة بالعنف والتهديد به والليل والتعدد وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين والأموال، وحيازة واستهلاكأكمل القراءة »
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