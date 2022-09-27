حوادث
اعتقال ضابط مخابرات مزور
سلب ضحاياه مبالغ مالية مهمة تقدر بالملايين بعد أن وعدهم بالوظيفة أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مدرسا بمؤسسة عمومية، يبلغ من العمر 52 سنة، أوقع عددا من الضحايا في شرك نصبه، بعد أن أوهمهم أنه مسؤول كبير في جهاز الأمن. وبعد الاستماع إلى الشخص الموقوف، أمرتأكمل القراءة »
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