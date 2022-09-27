حوادث
انتحار أب لثلاثة أطفال بطنجة
وضع رب أسرة يبلغ من العمر 37، صباح السبت الماضي، حدا لحياته بطريقة مأساوية، مخلفا وراءه زوجة وثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم مابين 4 سنوات و12 سنة. وأفادت مصادر “الصباح”، أن الهالك عثر عليه معلقا بواسطة حبل سميك داخل منزل الأسرة، الواقع بحي بوحوت، التابع ترابيا لمقطاعة بنيأكمل القراءة »
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