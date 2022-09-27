حوادث
12 سنة لشبكة الجنس الجماعي بطنجة
تتكون من أربعة أشخاص من بينهم أم تستغل أطفالها في حفلات حميمية وضعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، أخيرا، نهاية لقضية أخلاقية مثيرة شغلت الرأي العام المحلي منذ 2020، وتتعلق بشبكة متخصصة في الدعارة واستغلال الأطفال في حفلات للجنس الجماعي، متورط فيها أربعة أشخاص، من بينهمأكمل القراءة »
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