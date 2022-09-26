مجتمع
بوقنـادل… عـودة العشوائـي
سكن غير لائق يخترق الجماعة والباعة الجائلون يحتلون الشارع الرئيسي بين سلا والقنيطرة توجد الجماعة الحضرية بوقنادل، حيث الوجهة الجديدة لإفراغ المستفيدين من الدواوير الصفيحية لسهب القايد وتابريكت وسيدي موسى والنوايل من وسط سلا، وأيضا دواوير بني اعويش والعياشي بجماعتي عامر وبوقنادل نفسها. ورغم الجهود المبذولة لتوفيرأكمل القراءة »
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