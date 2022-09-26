الصباح السياسي
بلعسال: خارطة طريق للطبقة الوسطى
رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب دعا إلى تغيير أسلوب تدبير العلاقة مع المستثمرين دعا الشاوي بلعسال, رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين، والتجاوبأكمل القراءة »
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