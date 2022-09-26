الصباح السياسي
8 وصايا لإنقاذ الاستثمار
سجال تشريعي حول مشروع قانون إطار للرفع من المردودية المساهمة في النمو الاقتصادي أحالت الحكومة مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار على مجلس النواب، في أفق المصادقة عليه مستهل أكتوبر المقبل لوضع قطار الاستثمار على سكة مقتضيات جديدة تسعى للرفع من مردودية الاستثمار ليساهم فيأكمل القراءة »
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