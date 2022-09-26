fbpx
تحقيق

السطو على عقارات بأسهم شركات

منذ 27 ثانية
تحقيق بالوثائق في أكبر عملية استيلاء على أراض بطنجة على امتداد أربعة عقود كشفت شكاية موجهة إلى المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في 13 شتنبر الجاري، خيوط أكبر عملية سطو على أراض بطنجة، كانت ضحيتها شركة على امتداد أربعين عاما، وبطلها محام متصرف سابق بها تمكنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى