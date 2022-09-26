تحقيق
السطو على عقارات بأسهم شركات
تحقيق بالوثائق في أكبر عملية استيلاء على أراض بطنجة على امتداد أربعة عقود كشفت شكاية موجهة إلى المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في 13 شتنبر الجاري، خيوط أكبر عملية سطو على أراض بطنجة، كانت ضحيتها شركة على امتداد أربعين عاما، وبطلها محام متصرف سابق بها تمكنأكمل القراءة »
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