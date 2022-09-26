حوادث
البحث عن أشلاء ستينية بالبيضاء
المتهم ادعى أنه تخلص منها في بالوعة والتحريات ما زالت متواصلة للعثور عليها تسابق مصالح الأمن بمولاي رشيد بالبيضاء، الزمن، للبحث عن جثة امرأة مسنة، راحت ضحية جريمة قتل على يد جارها الأربعيني، بعد أن ادعى أنه أجهز عليها وقطع جثتها إلى أشلاء وتخلص منها في بالوعة.أكمل القراءة »
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