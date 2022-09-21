الرجاء ينفصل عن البنزرتي بالتراضي

أعلن نادي الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، إنفصاله عن المدرب التونسي فوزي البنزرتي بالتراضي.

وذكر النادي ، في بلاغ نشره عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه “توصل والمدرب فوزي البنزرتي إلى إتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما بالتراضي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “رئيس نادي الرجاء الرياضي عزيز البدراوي عقد اجتماعا مطولا مع البنزرتي، من أجل إقناعه بالعدول عن هذا القرار، إلا أن السيد البنزرتي أصر على الرحيل”.

وفي سياق متصل، أعلن النادي إنهاء مهمة اللجنة التقنية والمكونة من هلال الطير وعبد الإله فهمي.

وكان نادي “النسور الخضر” أعلن ، في سابع يوليوز الماضي ، تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على عارضته التقنية خلفا لرشيد الطاوسي، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

يذكر أن نادي الرجاء الرياضي يحتل المركز ال 11 في ترتيب البطولة الاحترافية “إنوي” برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين، فيما إنهزم في مباراة واحدة.