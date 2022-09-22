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وطنية

انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬نحو‭ ‬خلافة‭ ‬ساجد

منذ 3 دقائق
الاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬يفتح‭ ‬الترشيحات‭ ‬لمنصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬ونائبه‭ ‬وعضوية‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬ قررت‭ ‬لجنة‭ ‬الترشيحات‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬السادس‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيحات‭ ‬لمنصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬ونائبه،‭ ‬وعضوية‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي،‭ ‬ومنصب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭.‬ واختارت‭ ‬اللجنة‭ ‬فتح‭ ‬السباق،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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