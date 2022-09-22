وطنية
انطلاق السباق نحو خلافة ساجد
الاتحاد الدستوري يفتح الترشيحات لمنصب الأمين العام ونائبه وعضوية المكتب السياسي قررت لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للاتحاد الدستوري فتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام ونائبه، وعضوية المكتب السياسي، ومنصب رئيس المجلس الوطني. واختارت اللجنة فتح السباق، ابتداء من أمس (الأربعاء) علىأكمل القراءة »
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