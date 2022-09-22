الرياضة
الوداد ينقل معسكره من الجديدة إلى أكادير
ألغى الوداد التجمع التدريبي الذي كان مقررا أن يقيمه بالجديدة، وعوضه بمعسكر بأكادير. وسيكتفي الوداد بخوض تداريبه بأكادير مع برمجة مباريات ودية، تحت إشراف المساعد الثاني للحسين عموتة، محمد الإسماعيلي العلوي، ومدرب حراس المرمى هشام الإدريسي. وأشرف عموتة على تدريب المنتخب المحلي، قبل أن تكلفه الجامعة بتدريبأكمل القراءة »
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