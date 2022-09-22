الرياضة
إعفاء بنزوين يثير جدلا بلوكسمبورغ
أعفى سويفت هيسبيرونج بلوكسمبورغ مديره الرياضي المغربي سفيان بنزوين، الذي قضى معه أزيد من عشر سنوات لاعبا، قبل أن يشتغل بالجهاز التقني للفريق، ويشرف على تعاقدات الفريق. وكشفت مصادر إعلامية من لوكسمبورغ أن إعفاء بنزوين من مهامه بفريق سويفت أثار زوبعة كبيرة، بالنظر إلى الثقة التي كانتأكمل القراءة »
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