الرياضة
مدربون جدد بآسفي
الوصيل والعنصري بالأمل وبزداوي والسوفير بالشباب دشن عزالدين بلكبير مهامه مديرا تقنيا للفئات الصغرى لأولمبيك آسفي، بتعيين مدربي الفئات الصغرى، وعقد عدة لقاءات مع الأطر التقنية وبعدها تم تسطير البرنامج السنوي الخاص بكل فئة. وأشرف المدير التقني الجديد على إحداث مجموعة من التغييرات على مستوى مديري هذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا