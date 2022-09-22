الرياضة
تداريب عن بعد للاعبي آسفي
استجاب المدرب المصري طارق مصطفى إلى طلب لاعبي أولمبيك آسفي، ووافق على تمديد فترة الراحة إلى يوم إضافي، بعد الفوز على نهضة بركان، الأحد الماضي. وقال مصدر مسؤول إن الطاقم التقني حدد فترة الراحة في يومين، ونظرا إلى بذل اللاعبين مجهودات كبيرة في مباراة بركان وطول الرحلة،أكمل القراءة »
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