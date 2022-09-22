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الصباح الفني

الرواس‭ ‬تختال‭ “‬عبر‭ ‬المساحات‭”‬

منذ 7 دقائق
صفاء‭ ‬الرواس‭ ‬رفقة‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭                   (‬خاص‭)‬
معرض‭ ‬جديد‭ ‬للفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬برواق‭ ‬‮«‬أتوليي‭ ‬21‮»‬‭ ‬بالبيضاء تعرض‭ ‬الفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬صفاء‭ ‬الرواس‭ ‬آخر‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية،‭ ‬برواق‭ “‬أتوليي‭ ‬21‭” ‬بالبيضاء،‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬فردي‭ ‬اختارت‭ ‬له‭ ‬عنوان‭ “‬عبر‭ ‬المساحات‭” ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬27‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭ ‬و29‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬ ‭ ‬وتعد‭ ‬صفاء‭ ‬الرواس،‭ ‬حسب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاد،‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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