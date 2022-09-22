الصباح الفني
الرواس تختال “عبر المساحات”
معرض جديد للفنانة التشكيلية برواق «أتوليي 21» بالبيضاء تعرض الفنانة التشكيلية صفاء الرواس آخر أعمالها الفنية، برواق “أتوليي 21” بالبيضاء، ضمن معرض فردي اختارت له عنوان “عبر المساحات” خلال الفترة ما بين 27 شتنبر الجاري و29 أكتوبر المقبل. وتعد صفاء الرواس، حسب العديد من النقاد، منأكمل القراءة »
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