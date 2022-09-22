الرياضة
“ماتقيش ولدي” تدافع عن الأشبال
دخلت المنظمة المغربية “ماتقيش ولدي” على خط أزمة مباراة المنتخب الوطني للفتيان أمام نظيره الجزائري، لحساب البطولة العربية التي احتضنتها الجارة الشرقية أخيرا. وراسلت المنظمة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وطالبت المنظمةأكمل القراءة »
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