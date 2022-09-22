الرياضة
بوادر انفراج في أزمة الكوكب
الجمهور يحتفل بذكرى التأسيس وجمع مليار وتفاؤل بتجاوز المحنة احتفل جمهور الكوكب المراكشي لكرة القدم، أول أمس (الثلاثاء)، بمرور 75 سنة على تأسيس الفريق الذي خرج إلى الوجود في 20 شتنبر 1947، في خضم نشاط المقاومة الوطنية آنذاك لمناهضة الاستعمار. وخرجت فئات من الجمهور المراكشي، في عددأكمل القراءة »
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