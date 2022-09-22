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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬يفتتح‭ ‬حفلات‭ “‬ميتافيرس‭” ‬الافتراضية‭  ‬

منذ 6 دقائق
سعد‭ ‬لمجرد‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
سيكون‭ ‬الفنان‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد،‭ ‬أول‭ ‬فنان‭ ‬عربي‭ ‬يخوض‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬إذ‭ ‬سيحيي‭ ‬حفلا‭ ‬موسيقيا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ “‬الميتافيرس‭”.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬لمجرد،‭ ‬إنه‭ ‬سيقدم‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬فنية‭ ‬له‭ ‬بالعالم‭ ‬العربي،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬فنان‭ ‬عربي‭ ‬يقدم‭ ‬حفلا‭ ‬بتقنية‭ “‬الميتافيرس‭” ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭.‬أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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