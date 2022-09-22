الرياضة
تكريم نجوم الملاكمة بالبيضاء
كرمت جمعية قدماء نجوم الملاكمة عددا من الشخصيات الرياضية والفنية خلال حفل اختتام فعاليات النسخة الخامسة لمهرجان البيضاء للمسرح الأمازيغي، المنظم تحت الرعاية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبتعاون مع ولاية الدار البيضاء سطات،أكمل القراءة »
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