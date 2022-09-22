الرياضة
أول حضور لزياش منذ سنة
البعثة تقلع اليوم إلى برشلونة وإصابات بونو وأمرابط ومزراوي غير مقلقة شارك حكيم زياش، الدولي المغربي والمحترف بتشيلسي في التداريب المبرمجة، أول أمس (الثلاثاء) بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، استعدادا للمباراتين الإعداديتين أمام الشيلي، غدا (الجمعة) ببرشلونة، وباراغواي، الثلاثاء المقبل، بإشبيلية، انطلاقا من الثامنة. وتأتيأكمل القراءة »
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