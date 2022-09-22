الرياضة
عموتة ممنوع من تدريب الوداد والأولمبي
المادة 14 تسري أيضا على مساعده الخلفي وتفجر جدلا قانونيا لن يكون بإمكان الحسين عموتة، الإطار الوطني، تدريب الوداد الرياضي والمنتخب الوطني الأولمبي في وقت واحد. وتقطع المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضية (30-09) الشك باليقين في هذه النازلة، إذ تنص على أنه ” لا يجوزأكمل القراءة »
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