أســــــرة
3 نصائح لتفادي بكاء الطفل
يعتبر بكاء الطفل مع بداية موسم العودة إلى المدارس من الأمور المزعجة التي تقلق الأمهات بوجه خاص، إذ يتطلب الأمر في بعض الحالات أن تصاحبه لعدة أيام في القسم. وينصح باتباع ثلاث نصائح للتعامل مع الموقف، أولاها التنسيق مع المدرسة، إذ يجب أن يشعر الطفل بأن هناك متابعة جيدةأكمل القراءة »
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