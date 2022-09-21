الصباح الفني
لقطات
ثلث سكان العالم دون أنترنيت لا يزال ثلث سكان العالم دون اتصال بالإنترنت، وسط تباطؤ في وتيرة الاتصالات الجديدة، حسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة حديثا. وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان “يستخدم الآن حوالي 5,3 ملايير شخص حول العالم الإنترنت، وبينما لا يزال النمو مشجعا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا