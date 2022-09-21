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الصباح الفني

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منذ 31 ثانية
ثلث‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬دون‭ ‬أنترنيت لا‭ ‬يزال‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬دون‭ ‬اتصال‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬وسط‭ ‬تباطؤ‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الجديدة،‭ ‬حسب‭ ‬أحدث‭ ‬إحصاءات‭ ‬نشرتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حديثا‭. ‬ وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬يستخدم‭ ‬الآن‭ ‬حوالي‭ ‬5‭,‬3‭ ‬ملايير‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وبينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬النمو‭ ‬مشجعا،‭أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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