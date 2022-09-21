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الرياضة

مرزاق يدق ناقوس الخطر حول المولودية

منذ 22 ثانية
دعا فعاليات وجدة إلى التحرك لإنقاذ الفريق دق حسن مرزاق، المسير السابق والمنخرط بمولودية وجدة، ناقوس الخطر حول مستقبل الفريق. وأكد مرزاق في حديث ل”الصباح”، أنه على جميع فعاليات المدينة أن تلتف حول فريقها قبل فوات الأوان، وقال «الوضعية مقلقة وتسير من سيء إلى أسوأ، ويجب فتحأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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