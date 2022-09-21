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“تركالت” يعود إلى جمهوره
المهرجان يواصل الترويج لثقافة وتراث الرحل بحضور فنانين مغاربة وأجانب أعلن منظمو مهرجان تركالت، عودته إلى جمهوره وتنظيم الدورة الحادية عشرة، والتي ستنطلق فعالياتها 28 أكتوبر المقبل، لتستمر إلى غاية 30 من الشهر ذاته. واختار المنظمون أن تكون الدورة الجديدة من المهرجان تحت شعار “الرصانة تراثنا”، معتبرينأكمل القراءة »
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