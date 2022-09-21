الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “نقع في كمين الحنين، لأنه يجمّل لنا الخسارات”. آيت كتبت الممثلة نادية آيت، تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “كن قويا لأجلك، ثق بنفسك، آمن بحدسك. المثابرة والسعي قوة، والامتنان والشكر لنعم الله قوة، تطوير ذاتك قوة”. الخمليشي كتبتأكمل القراءة »
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