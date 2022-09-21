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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
أحلام مستغانمي (خاص)
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نقع‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬الحنين،‭ ‬لأنه‭ ‬يجمّل‭ ‬لنا‭ ‬الخسارات‭”.‬ آيت كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬نادية‭ ‬آيت،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كن‭ ‬قويا‭ ‬لأجلك،‭ ‬ثق‭ ‬بنفسك،‭ ‬آمن‭ ‬بحدسك‭. ‬المثابرة‭ ‬والسعي‭ ‬قوة،‭ ‬والامتنان‭ ‬والشكر‭ ‬لنعم‭ ‬الله‭ ‬قوة،‭ ‬تطوير‭ ‬ذاتك‭ ‬قوة‭”.‬ الخمليشي كتبت‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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