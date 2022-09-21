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أســــــرة

حمية‭ ‬تنظيف‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬السموم

منذ 34 ثانية
تزيد‭ ‬طاقة‭ ‬الجسم‭                       (‬خاص‭)‬
تساعد‭ ‬حمية‭ ‬تنظيف‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬بالنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬وتمنح‭ ‬الشخص‭ ‬بداية‭ ‬جديدة‭ ‬لصحة‭ ‬أفضل‭. ‬ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الجسم‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬هو‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬وقليل‭ ‬من‭ ‬الانضباط‭ ‬وبعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬الطازجة‭.‬ وتساعد‭ ‬الحمية‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬طاقة‭ ‬الجسم‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الالتهابات،‭أكمل القراءة »

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