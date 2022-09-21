أســــــرة
حمية تنظيف الجسم من السموم
تساعد حمية تنظيف الجسم من السموم في التحكم بالنظام الغذائي وتمنح الشخص بداية جديدة لصحة أفضل. ويقول المختصون في التغذية إن كل ما يحتاجه الجسم للتخلص من السموم هو 3 أيام فقط، وقليل من الانضباط وبعض الأطعمة الطازجة. وتساعد الحمية على زيادة طاقة الجسم والتخلص من الالتهابات،أكمل القراءة »
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