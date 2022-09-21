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الفيلم الأمازيغي في أكادير
أعلنت جمعية مهرجان “إسني ن ورغ” عن تنظيم الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي، بين 29 و ثالث أكتوبر المقبل، بأكادير احتفالا بعاصمة الثقافة الأمازيغية، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس البلدي لأكادير وجهة سوس ماسة ومساهمة من المركز السينمائي المغربي. وستعرف الدورة 13 من المهرجانأكمل القراءة »
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