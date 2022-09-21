أســــــرة
”البوت العالي” يفرض نفسه
يعتبر خبراء الموضة أن موديلات “البوتات” بالساق العالية، تتصدر موضة الخريف المقبل، وأنها ضمن أكثر الأحذية التي ينصح بالاعتماد عليها للحصول على إطلالة خريفية. وبرزت هذا الموسم، موديلات “بوتات” بالساق العالية بقصات مميزة وألوان متعددة وخامات مختلفة، أبرزها الجلد، علما أن موديلات الخريف المقبل تناسب جميع الأذواق،أكمل القراءة »
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