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أســــــرة

‭”‬البوت‭ ‬العالي‭”‬ يفرض‭ ‬نفسه

منذ 25 ثانية
موديلات‭ ‬مختلفة‭ ‬تواكب‭ ‬الموضة‭  (‬خاص‭)‬
يعتبر‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬أن‭ ‬موديلات‭ “‬البوتات‭” ‬بالساق‭ ‬العالية،‭ ‬تتصدر‭ ‬موضة‭ ‬الخريف‭ ‬المقبل،‭ ‬وأنها‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬الأحذية‭ ‬التي‭ ‬ينصح‭ ‬بالاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إطلالة‭ ‬خريفية‭.‬ وبرزت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬موديلات‭ “‬بوتات‭” ‬بالساق‭ ‬العالية‭ ‬بقصات‭ ‬مميزة‭ ‬وألوان‭ ‬متعددة‭ ‬وخامات‭ ‬مختلفة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الجلد،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬موديلات‭ ‬الخريف‭ ‬المقبل‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق،‭أكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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