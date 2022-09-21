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وطنية

مستوى العيش يكشف متهربين من الضرائب

منذ 23 ثانية
ملزمون يصرحون بدخول لا تتجاوز 10 آلاف درهم ويمتلكون عقارات بالملايير لجأت المديرية العامة للضرائب إلى وسيلة فعالة من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية، تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية. وأفادت مصادر أنه تقرر استعمال كلأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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