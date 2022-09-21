وطنية
مستوى العيش يكشف متهربين من الضرائب
ملزمون يصرحون بدخول لا تتجاوز 10 آلاف درهم ويمتلكون عقارات بالملايير لجأت المديرية العامة للضرائب إلى وسيلة فعالة من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية، تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية. وأفادت مصادر أنه تقرر استعمال كلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا