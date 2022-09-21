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الرياضة

المغرب يحتضن سبع مباريات قارية

منذ 26 ثانية
بات قبلة لمنتخبات تفتقد ملاعب مصادقا عليها من قبل «كاف» سيكون ملعبا الأب جيكو بالبيضاء والبشير بالمحمدية، مسرحا للعديد من المباريات الإعدادية الإفريقية استعدادا لانطلاق تصفيات المونديال. ويحتضن ملعبا الأب جيكو والبشير سبع مباريات إفريقية ستجمع بين 8 منتخبات إفريقية قررت استغلال فترة التوقيف الدولي، من أجلأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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