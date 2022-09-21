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الرياضة

6 غيابات في أول حصة للأسود

منذ 4 دقائق
الإصابات والسفر وراء عدم مشاركة الغائبين في التداريب والارتياح يخيم على الاستعدادات غاب ستة لاعبين عن الحصة الإعدادية الأولى للمنتخب الوطني المغربي، أول أمس (الاثنين)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا لمباراتي الشيلي وباراغواي. وعلمت «الصباح»، أن الحصة لم يشارك فيها اللاعبون المصابون، ويتعلق الأمرأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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