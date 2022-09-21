الرياضة
السوالم يؤهل كل لاعبيه
نجح شباب السوالم في تأهيل جميع اللاعبين، خاصة الوافدين في فترة التعاقدات الأخيرة، ليصبحوا رهن إشارة زكرياء عبوب، خلال المباريات المقبلة في بطولة القسم الأول. واعتمد عبوب على مجموعة متجانسة، نجحت في جمع ست نقاط، من فوزين على اتحاد طنجة بهدف مصطفى الصهد، والمغرب الفاسي بهدف خالدأكمل القراءة »
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