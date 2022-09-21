الرياضة
انسحاب أمل الحسنية يربك شطر الصحراء
يعيش شطر الصحراء بالقسم الثاني هواة، على وقع ارتباك كبير بعد إعلان أمل حسنية أكادير انسحابه من البطولة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن اللجن المختصة داخل عصبة الهواة وجدت نفسها في وضع حرج، بعدما تشبث مسؤولو الفريق السوسي بقرارهم الرافض للعب في مجموعة الصحراء، وبرروا موقفهمأكمل القراءة »
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