الصباح الفني
فرقة ابن عربي وملتقى الشارقة
تحيي فرقة ابن عربي حفلا، اليوم (الأربعاء)، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، ينظمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، والذي وقع فيه الاختيار على الكاتب والمفكر عبد السلام بنعبد العالي، والكاتب والروائي محمد عز الدين التازي. وسيتخلل التظاهرة تنظيم معرض للأعمال الأدبية والنقدية والفكرية للمكرمين، إلى جانب شهادات لمحمدأكمل القراءة »
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