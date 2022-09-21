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الصباح الفني

فرقة‭ ‬ابن‭ ‬عربي‭ ‬وملتقى‭ ‬الشارقة

منذ 34 ثانية
ملصق‭ ‬التظاهرة‭           (‬خاص‭)‬
تحيي‭ ‬فرقة‭ ‬ابن‭ ‬عربي‭ ‬حفلا،‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬بالمكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬بالرباط،‭ ‬ينظمه‭ ‬ملتقى‭ ‬الشارقة‭ ‬للتكريم‭ ‬الثقافي،‭ ‬والذي‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬الكاتب‭ ‬والمفكر‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬بنعبد‭ ‬العالي،‭ ‬والكاتب‭ ‬والروائي‭ ‬محمد‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬التازي‭.‬ وسيتخلل‭ ‬التظاهرة‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬للأعمال‭ ‬الأدبية‭ ‬والنقدية‭ ‬والفكرية‭ ‬للمكرمين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شهادات‭ ‬لمحمد‭أكمل القراءة »

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