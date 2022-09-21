الرياضة
الإصابات تؤرق خريبكة
يعاني أولمبيك خريبكة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون، خلال الأيام الماضية. والتحق بمصحة أولمبيك خريبكة، أيوب الكعداوي القادم في بداية الموسم من الدفاع الحسني الجديدي، إذ غاب عن مباريات شباب المحمدية وحسنية أكادير والوداد الرياضي، جراء الإصابة التي تعرض لها في التداريب. ويعاني الكعداوي إصابةأكمل القراءة »
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