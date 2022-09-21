الرياضة
“طاس” تمهل الوداد في ملف مسوفا
الفريق لجأ إليها لتخفيض العقوبة واللافي يعود إلى التداريب أمهلت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” الوداد الرياضي لكرة القدم، عشرة أيام لتقديم دفوعاته، في نزاعه مع التانزاني سايمون مسوفا، قبل تحديد موعد الحسم في القضية. ولجأ الوداد إلى محكمة التحكيم الرياضي، للطعن في قرار لجنة النزاعات ب”فيفا”، والتيأكمل القراءة »
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