الرياضة
عصبة الشاوية دكالة تقدم حصيلة التحكيم
قدمت المديرية الجهوية للتحكيم التابعة لعصبة الشاوية دكالة حصيلتها للموسم الماضي (2021 – 2022)، همت جانب التكوين والتأطير والإعداد البدني الذي استفاد منه حكام العصبة بأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وسيدي بنور والمناطق التابعة لها. وأعطى التقرير نفسه، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، نظرة حول وضعية التحكيم،أكمل القراءة »
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