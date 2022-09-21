الصباح الفني
هنيني… “حتى هو حشومي”
أنهى مشاركته في مسلسل «الرحاليات» ويستعد لـ «الطنز العكري» و»حب المزاح» يواصل الفنان مصطفى هنيني تحضير جديده الفني، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على جولة فنية جديدة بمسرحية “حتى هو حشومي”، التي يجسد فيها دور البطولة. المسرحية التي أخرجها واقتبسها عبد الواحد موادين عن نص فرنسي، يشاركأكمل القراءة »
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