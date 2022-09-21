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الصباح الفني

هنيني‭… “‬حتى‭ ‬هو‭ ‬حشومي‭” ‬

منذ 38 ثانية
مصطفى‭ ‬هنيني‭                       (‬خاص‭)‬
أنهى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الرحاليات‮»‬‭ ‬ويستعد‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الطنز‭ ‬العكري‮»‬‭ ‬و»حب‭ ‬المزاح‮»‬ يواصل‭ ‬الفنان‭ ‬مصطفى‭ ‬هنيني‭ ‬تحضير‭ ‬جديده‭ ‬الفني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬جولة‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭ ‬بمسرحية‭ “‬حتى‭ ‬هو‭ ‬حشومي‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬يجسد‭ ‬فيها‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭.‬ المسرحية‭ ‬التي‭ ‬أخرجها‭ ‬واقتبسها‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬موادين‭ ‬عن‭ ‬نص‭ ‬فرنسي،‭ ‬يشارك‭أكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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