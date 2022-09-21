أســــــرة
برد الأسنان… تجميل ومخاطر
الدكتور بنمصور قال إنها تسبب بعض الألم والحساسية يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تقنية برد الأسنان، لمحاولة تجميلها وإعادة تشكيلها بشكل يناسب الوجه، سيما الأسنان الأمامية، لكن يمكن أن يقع البعض في بعض المشاكل التي تؤثر على المظهر بشكل عام وعلى صحة الأسنان. وفي هذا الصدد، قالأكمل القراءة »
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