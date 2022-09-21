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أســــــرة

برد‭ ‬الأسنان‭… ‬تجميل‭ ‬ومخاطر

منذ 6 دقائق
الدكتور‭ ‬كمال‭ ‬بنمنصور‭         (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬بنمصور‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تسبب‭ ‬بعض‭ ‬الألم‭ ‬والحساسية يلجأ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬برد‭ ‬الأسنان،‭ ‬لمحاولة‭ ‬تجميلها‭ ‬وإعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬بشكل‭ ‬يناسب‭ ‬الوجه،‭ ‬سيما‭ ‬الأسنان‭ ‬الأمامية،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعلى‭ ‬صحة‭ ‬الأسنان‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭أكمل القراءة »

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