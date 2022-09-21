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وطنية

“البام” يستعجل تنزيل قانون الإضراب

منذ 6 ثواني
أعلنت الحكومة أن لقاءات مرتقبة خلال الأسابيع المقبلة مع النقابات، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي حول شروط ممارسة حق الإضراب، من أجل الاتفاق أولا على منهجية العمل، والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية والتراكم المحقق في هذا المجال، قبل إحالته على المسار التشريعي. وتصر النقابات على ضرورة إعادةأكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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