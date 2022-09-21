وطنية
الإشهار يضيعُ على البيضاء 40 مليارا
فوضى عارمة في تدبير اللوحات الإشهارية وتراجع الجماعة في تنفيذ مخطط التأثيث الحضري عاد تدبير اللوحات الإشهارية بمختلف أنواعها بالبيضاء إلى نقطة الصفر، وسط فوضى عارمة من الاستغلال الفاحش للملك العمومي، ثم الفشل في ضبط العلاقة مع الشركات المستفيدة من رخص في إطار المهام الموكولة إلىأكمل القراءة »
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