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وطنية

الإشهار‭ ‬يضيعُ‭ ‬على‭ ‬البيضاء‭ ‬40‭ ‬مليارا

منذ 9 ثواني
فوضى‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬اللوحات‭ ‬الإشهارية‭ ‬وتراجع‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخطط‭ ‬التأثيث‭ ‬الحضري‭ ‬ عاد‭ ‬تدبير‭ ‬اللوحات‭ ‬الإشهارية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬بالبيضاء‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر،‭ ‬وسط‭ ‬فوضى‭ ‬عارمة‭ ‬من‭ ‬الاستغلال‭ ‬الفاحش‭ ‬للملك‭ ‬العمومي،‭ ‬ثم‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬رخص‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المهام‭ ‬الموكولة‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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